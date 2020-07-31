Alejandro García
Suscripciones y periodos de pruebas gratuitos
Ante el auge de las plataformas y servicios de entretenimiento digital, los usuarios han de tomar algunas precauciones básicas para evitar cargos indeseados y otras problemáticas.
30/6/2023
(Casi) todo es consumo
Para que los consumidores y usuarios podamos defender nuestros derechos es imprescindible identificar cuándo estamos ante una relación de consumo: aprendamos a hacerlo.
27/4/2023
¿Tenemos herramientas suficientes para defendernos de los abusos?
Los consumidores disponemos de una serie de derechos reconocidos que las empresas han de respetar. Sin embargo, en muchos casos no son más que papel mojado si no tenemos forma de exigir su cumplimiento.
24/2/2023
‘Greenwashing’: el blanqueo que lava más verde
En los últimos tiempos observamos campañas publicitarias donde las empresas se jactan de ser ecológicas, a la vez que guardan silencio sobre el origen del producto.
30/12/2022
Las actualizaciones de seguridad de los ‘smartphones’ como una forma sutil de obsolescencia programada
Los consumidores se ven obligados, en muchos casos, a adquirir otro teléfono móvil ante el riesgo de que pudiese quedar expuesta su privacidad.
30/11/2022
De vuelta al gimnasio
Tras la vuelta del verano, son muchas las personas que deciden acudir a uno de estos establecimientos. ¿Qué derechos protegen a los usuarios de estos negocios?
30/9/2022
¿Cómo probar que ha existido una relación telefónica con una empresa?
Los usuarios tenemos la posibilidad de grabar la conversación para poder hacer uso de ella en caso de que tengamos que defender nuestros derechos ante un conflicto.
29/4/2022
¿Es válido informar de una modificación de contrato por una factura de teléfono?
La compañía debe notificar dicha modificación con una antelación a un mes y, además, debe comunicar el derecho del usuario a resolver el contrato sin verse penalizado por ello.
25/2/2022
¿Cómo podemos proteger a los afectados por los cárteles empresariales?
Es imprescindible que se lleven a cabo modificaciones legislativas que aseguren la restitución de los daños soportados por los damnificados.
30/12/2021
El Tribunal de Justicia europeo y las cláusulas de hipoteca
En nuestra historia jurídica reciente se ha vuelto habitual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya enmendado sentencias del Supremo que eran perjudiciales para los consumidores.
29/10/2021
Certificado Covid digital: qué es y cómo obtenerlo
Con la llegada del verano, la Unión Europea ha establecido un marco común que facilite a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la libertad de movimiento dentro de la UE.
30/6/2021
Laudos arbitrales y problemas judiciales
El arbitraje se originó para dotar a los consumidores de un procedimiento eficaz y alternativo al judicial, pero no está exento de obstáculos.
30/4/2021
Tener o no tener un ‘motivo válido’ para subir las tarifas
Las compañías de telecomunicaciones incrementan sus precios de manera recurrente sin que logren justificar correctamente por qué, dejando a los usuarios indefensos e inseguros.
26/2/2021
¿Compras por internet? No caigas en engaños
En estas fechas tan señaladas de incremento del consumo, conocer los derechos básicos que nos asisten como consumidores en las compras online es fundamental para no arrepentirse de haberle dado al clic.
30/12/2020
El TJUE al rescate del consumidor
De nuevo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a abrir la posibilidad de que los consumidores puedan ver restituidos sus derechos en relación con la banca.
31/7/2020