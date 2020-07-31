El TJUE al rescate del consumidor

Los consumidores ya nos hemos acostumbrado a que nuestro Tribunal Supremo (TS), cúpula del sistema judicial español y máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia española, termine dictando sentencias que parecen chocar frontalmente contra las normas tuitivas de los consumidores y usuarios, favoreciendo con carácter general al sector bancario. Del mismo modo, nos hemos acostumbrado a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nos saque los colores al poner en entredicho tales resoluciones de nuestro máximo exponente judicial. Todos recordamos la famosa Sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 mediante la que declaraba la posible abusividad de las cláusulas suelo, pero limitando que las cantidades que habían sido abonadas hasta la

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