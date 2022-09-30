De vuelta al gimnasio

Finaliza el periodo estival y con ello la ciudadanía abraza a dos grandes tradiciones de esta nueva época del año: la depresión posvacacional y la vuelta a los gimnasios. Respecto a lo primero, no puedo más que solidarizarme, desear mucho ánimo y recomendar la práctica de ejercicio físico, lo cual nos lleva precisamente al objeto del presente artículo, el regreso al gimnasio y, con ello, los derechos de sus usuarios. Son muchos los gimnasios que ofrecen una amplia carta de servicios deportivos para tratar de diferenciarse de la competencia para llegar a una mayor población que decida contratar sus servicios. Para ello, suelen ofrecer un calendario repleto de diferentes actividades guiadas (yoga, zumba, pilates,

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión