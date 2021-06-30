Certificado Covid digital: qué es y cómo obtenerlo

El pasado 21 de junio estrenamos nueva estación estival de este año 2021 y, como suele ser costumbre, se prevé un aumento exponencial de la actividad turística ante el aumento de días soleados y la existencia de mayores días vacacionales. Desgraciadamente, todavía tenemos grabada en la retina como la pandemia sufrida por la Covid-19 ya afectó al turismo del verano del año pasado, en la que se limitó de forma extraordinaria determinados derechos de la ciudadanía con el propósito de poder salvaguardar la salud pública e impedir que una elevada presión sanitaria desbordase las capacidades médicas de los distintos estados miembros con un irremediable aumento del coste humano que ello supondría. A fin de contener una explosiva propagación pandémica, la libertad de circulación f

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