Telecos y privacidad
¿Es válido informar de una modificación de contrato por una factura de teléfono?
La compañía debe notificar dicha modificación con una antelación a un mes y, además, debe comunicar el derecho del usuario a resolver el contrato sin verse penalizado por ello.
Por Alejandro García
España-25/02/2022
Seguro que el lector puede recordar alguna noticia en la que se advierta de que una compañía de telefonía va a llevar a cabo subidas de las tarifas que tienen contratadas sus actuales clientes, subidas que suelen ser de menos de cinco euros pero que se repiten a lo largo del tiempo. Muy probablemente el consumidor haya sufrido tales subidas de precio, viendo como paulatinamente la factura de los servicios contratados se distancian cada vez más del precio original que obra en el contrato.
Sobre las modificaciones del contrato de forma unilateral por parte de la empresa ya se publicó en esta misma revista una información que analizaba si las compañías disponen de amparo legal suficiente pa
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