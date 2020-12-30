¿Compras por internet? No caigas en engaños

La adquisición de bienes y servicios a través de internet ha gozado de una tendencia al alza a lo largo de los últimos años gracias a la expansión de la tecnología en la sociedad, tendencia que se ha visto acentuada este año 2020 como consecuencia de la pandemia en la que nos encontramos inmersos. A modo de ejemplo, y sirviéndonos de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del comercio minorista a través de internet en junio de 2020 han sido un 71,2% superior respecto al mismo mes del año anterior. Por otro lado, la conexión a una internet de gran velocidad ha permitido vivir una globalización hasta el punto de que un consumidor pueda contratar directamente la adquisición de un bien o servicio con una empresa que se encuentre a miles de

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión