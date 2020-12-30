Compras y publicidad
¿Compras por internet? No caigas en engaños
En estas fechas tan señaladas de incremento del consumo, conocer los derechos básicos que nos asisten como consumidores en las compras online es fundamental para no arrepentirse de haberle dado al clic.
Por Alejandro García
España-30/12/2020
La adquisición de bienes y servicios a través de internet ha gozado de una tendencia al alza a lo largo de los últimos años gracias a la expansión de la tecnología en la sociedad, tendencia que se ha visto acentuada este año 2020 como consecuencia de la pandemia en la que nos encontramos inmersos. A modo de ejemplo, y sirviéndonos de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del comercio minorista a través de internet en junio de 2020 han sido un 71,2% superior respecto al mismo mes del año anterior.
Por otro lado, la conexión a una internet de gran velocidad ha permitido vivir una globalización hasta el punto de que un consumidor pueda contratar directamente la adquisición de un bien o servicio con una empresa que se encuentre a miles de
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