Suscripciones y periodos de pruebas gratuitos

Para muchos, verano es sinónimo de vacaciones y tiempo libre, y con ello, la suscripción a servicios de entretenimiento digital, como plataformas de streaming, revistas digitales, aplicaciones de fitness, etcétera. A menudo, estas suscripciones ofrecen un período de prueba gratuito promocional que permite al usuario conocer las características del servicio sin tener que desembolsar importe alguno, no obstante, el consumidor ha de tomar algunas precauciones básicas para evitar cargos indeseados que empañen sus más que merecidas vacaciones. Atento a la renovación automática En muchas ocasiones, para disfrutar de este tipo de ofertas, el usuario ha de darse de alta en la plataforma e introd

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