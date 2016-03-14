Carlos Puente Martín
Buscando la democracia
El poder de la cultura es inmenso y la comunicación de las ideas puede transformar el mundo.
27/2/2019
Abusos en nombre de la Constitución
En España, la separación de poderes, auténtica garantía para los ciudadanos, no existe.
28/12/2018
La manipulación de las masas
Las técnicas de control de la población han evolucionado, pero no son muy distintas a las empleadas por antiguos regímenes fascistas o comunistas.
31/10/2018
Abusos colaterales a consumidores y usuarios
La relación mercantil en la que intervienen consumidores y usuarios está caracterizada por la asimetría, que se acentúa cuando la proveedora del servicio es un organismo público o una administración.
27/7/2018
Réquiem por (los consumidores de) la UE
El euroescepticismo británico se basaba en gran parte en el diferente sistema de protección que existe en el Reino Unido y Europa, pero ya ciudadanos de otros Estados miembros se hacen la misma pregunta.
29/6/2018
España en la obra de Karl Marx
El autor de 'El Manifiesto comunista' dedicó numerosos artículos y análisis a los periodos revolucionarios de España del siglo XIX.
30/4/2018
Publicidad, propaganda y noticias falsas
La propaganda no puede eliminar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz.
30/4/2018
El falso europeísmo: el peso de los grupos de presión
La política de globalización que ha venido desarrollándose desde hace más de una década ha conducido a la desprotección de los consumidores frente a las grandes corporaciones.
27/2/2018
La ciudad no es para mí
Transitar por muchas de las calles de Madrid se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Y no precisamente en el sentido figurado.
29/12/2017
El póker de la canciller de hierro
Mientras que Angela Merkel acaba de ser reelegida como canciller en Alemania por cuarta vez, en Austria parece previsible la victoria del nuevo líder del Partido Popular, Sebastián Kurz.
11/10/2017
Carta abierta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker
La falsa tradición de la histórica amistad entre EEUU y Europa ha llegado hasta nuestros días y La Comisión no duda en aprobar acuerdos que indirectamente benefician a las grandes corporaciones norteamericanas.
23/8/2017
Cañones o mantequilla
La defensa europea es necesaria, pero debe ser coordinada a escala de la Unión Europea, con independencia de las peticiones que Trump ha hecho a la OTAN.
2/6/2017
Corrupción, democracia y consumidores
Con frecuencia vemos noticias de robos, fraudes o casos de tráfico de influencias con puertas giratorias. Tras ellas, lo que está en juego es algo trascendental: el derrumbamiento de los valores de la sociedad.
7/4/2017
Desafíos para la Unión Europea en su 60 aniversario
Entre sus principales retos figura el de superar su crisis interna de liderazgo y reivindicar su independencia de los intereses del Pentágono y la OTAN.
8/3/2017
Elecciones en España y en las grandes potencias mundiales
Estados Unidos y Rusia también han celebrado comicios en 2016: Donald Trump derrota a Hillary y las encuestas mientras Vladimir Putin arrasa de nuevo alargando así su supremacía.
23/12/2016
Sociedad, leyes y derechos de los consumidores
La estructura jurídica actual discrimina al individuo, con escasos medios, frente a las grandes empresas. Esta situación es incompatible con la Democracia real.
16/8/2016
Imaginación y realismo en la Unión Europea
La crisis económico-financiera precedió a la crisis de los desplazados y, por ende, la infraestructura de acogida en Europa no era la mejor para responder a un problema de tal magnitud.
3/6/2016
El terrorismo yihadista y la euforia belicista
El combate contra los monstruos no debe transformarnos en elementos igualmente despiadados que convierten una tragedia en venganza política, especialmente en períodos electorales.
5/4/2016
La UE es un mercado poco común
14/3/2016