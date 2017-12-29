La ciudad no es para mí

Después de los romanos, los españoles fueron los mayores constructores de ciudades del mundo, con la iglesia, el mercado, la organización local y el regidor, etc., aunque muchas veces faltaba la escuela, a diferencia de los colonizadores anglosajones. Me voy a centrar en la ciudad de Madrid que yo conozco. Parafraseando el título de la película de Paco Martínez Soria, «la ciudad no es para los madrileños«. Y, quizás, se podría aplicar a otras ciudades de la geografía española. Transitar por muchas de las calles de la ciudad constituye una auténtica carrera de obstáculos, y no en sentido figurado. La existencia de multitud de impedimentos como señales de tr&

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