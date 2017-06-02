Cañones o mantequilla

Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos ha lanzado algunas advertencias y órdenes para que los países socios, más bien cipayos del Imperio, pongan en funcionamiento. Tras considerar a la OTAN obsoleta, no ha dudado en recriminar a los europeos su «bajo» presupuesto en Defensa. De entrada, Trump pretende elevar el gasto militar en EE UU casi un 10% para el próximo año, es decir más de 50.000 millones de euros. Esto significa el mayor aumento en el presupuesto del Pentágono (Departamento de Defensa) desde los atentados en las Torres Gemelas, que deberá ser compensado con recortes en otros sectores de la economía estadounidense. Y este es el modelo que Trump quiere

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