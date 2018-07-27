Motor y viajes
Abusos colaterales a consumidores y usuarios
La relación mercantil en la que intervienen consumidores y usuarios está caracterizada por la asimetría, que se acentúa cuando la proveedora del servicio es un organismo público o una administración.
Por Carlos Puente Martín
España-27/07/2018
La relación mercantil en la que intervienen los consumidores y usuarios está caracterizada por la asimetría. Los dos actores no actúan en igualdad de condiciones en una compraventa o en la contratación de un servicio. Pero mucho más acusado es este desequilibrio cuando una de las partes, normalmente la proveedora del servicio o suministradora de bienes es un organismo público o una administración, a nivel local, autonómico o estatal.
En el contrato de compraventa, el artículo 1445 del Código Civil español dice expresamente que «por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que
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