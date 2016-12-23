Elecciones en España y en las grandes potencias mundiales

El año 2016 pasará a la historia por las peculiaridades de las elecciones en varios países, entre ellos España, que ha tenido un Gobierno interino durante 319 días tras las elecciones de generales del 26 de junio de 2015. En ellas el más votado fue el Partido Popular con 123 escaños, aunque no alcanzaba la mayoría absoluta y resultaba inviable un gobierno de coalición. Durante la campaña no faltaron voces que acusaron a Podemos de estar financiado por el gobierno de Venezuela, con lo que el país sudamericano entró en la campaña electoral española aunque dicho partido desmintió las acusaciones. Además, los vencedores en votos reclamaban el Gobierno por esa razón,

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