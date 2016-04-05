El terrorismo yihadista y la euforia belicista

Este mes de marzo, todos nos hemos sentido afectados por los sangrientos atentados que han sacudido Bruselas, de la misma forma que nos conmocionaron los cometidos en noviembre de 2015 en París y los asesinatos de los periodistas de la redacción de Charlie Hebdo en enero de ese mismo año. Pero no debemos ser ajenos al sufrimiento de decenas de miles de víctimas de países de Oriente Próximo, África y otros lugares. No hay víctimas de primera o de segunda clase y todos debemos combatir la brutalidad y la barbarie incompatibles con los más elementales derechos humanos y la dignidad de las personas. El combate contra los monstruos no debe convertirnos en elementos igualmente despiadados que convierten una tragedi

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