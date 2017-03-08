Desafíos para la Unión Europea en su 60 aniversario

Desde hace varios años las instituciones europeas y su proceso de integración han sido el blanco de furibundas críticas que aventuraban el fin de su existencia y la desaparición de su moneda única, el euro. Es innegable que en los últimos tiempos han crecido los problemas internos y externos de la Unión Europea, y sus tradicionales enemigos los han aprovechado para evitar su creciente éxito, después de 60 años desde su fundación. La UE ha tenido enemigos desde su nacimiento, y algunos de ellos se infiltraron cual «caballo de Troya«, en palabras del presidente francés Charles De Gaulle. En una entrevista a Wirtschaft Woche, el financiero de origen hú

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