Réquiem por (los consumidores de) la UE

La Comisión Europea está desarrollando un impuesto común aplicable a las multinacionales de la economía digital, fundamentalmente norteamericanas que operan y obtienen grandes beneficios en territorio de la Unión Europea y en su mercado único. La tarea no es sencilla pues se enfrenta a posiciones contrarias de algunos Estados miembros que se benefician de la actual situación. La ambición recaudatoria de éstos y de la propia Unión Europea no puede ser comprendida fácilmente. Para los ciudadanos, y por ende los consumidores, esta actitud político-fiscal resulta incomprensible, cuando no vejatoria, al comprobar que el único estímulo de algunos Estados miembros y de la propia Comisi&oac

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