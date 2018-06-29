Compras y publicidad
Réquiem por (los consumidores de) la UE
El euroescepticismo británico se basaba en gran parte en el diferente sistema de protección que existe en el Reino Unido y Europa, pero ya ciudadanos de otros Estados miembros se hacen la misma pregunta.
Por Carlos Puente Martín
Europa-29/06/2018
La Comisión Europea está desarrollando un impuesto común aplicable a las multinacionales de la economía digital, fundamentalmente norteamericanas que operan y obtienen grandes beneficios en territorio de la Unión Europea y en su mercado único. La tarea no es sencilla pues se enfrenta a posiciones contrarias de algunos Estados miembros que se benefician de la actual situación. La ambición recaudatoria de éstos y de la propia Unión Europea no puede ser comprendida fácilmente.
Para los ciudadanos, y por ende los consumidores, esta actitud político-fiscal resulta incomprensible, cuando no vejatoria, al comprobar que el único estímulo de algunos Estados miembros y de la propia Comisi&oac
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