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Carta abierta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker
La falsa tradición de la histórica amistad entre EEUU y Europa ha llegado hasta nuestros días y La Comisión no duda en aprobar acuerdos que indirectamente benefician a las grandes corporaciones norteamericanas.
Por Carlos Puente Martín
Internacional-23/08/2017
Señor Presidente:
El día 4 de julio, durante el Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo usted criticó duramente la ausencia de la mayoría de los Eurodiputados en la Eurocámara, cuando estaba acompañado por el Primer ministro de Malta, Joseph Muscat. Con justificada ira lamentó la sola presencia de una treintena de Eurodiputados: «El Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo»… «Si el señor Muscat fuera Angela Merkel o el señor Macron, esto no hubiera sucedido». Estas explosivas declaraciones, que han llenado las páginas de los periódicos, demuestran que aun hay un líder en las Institu
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