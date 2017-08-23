Carta abierta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker

Señor Presidente: El día 4 de julio, durante el Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo usted criticó duramente la ausencia de la mayoría de los Eurodiputados en la Eurocámara, cuando estaba acompañado por el Primer ministro de Malta, Joseph Muscat. Con justificada ira lamentó la sola presencia de una treintena de Eurodiputados: «El Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo»… «Si el señor Muscat fuera Angela Merkel o el señor Macron, esto no hubiera sucedido». Estas explosivas declaraciones, que han llenado las páginas de los periódicos, demuestran que aun hay un líder en las Institu

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