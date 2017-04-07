Corrupción, democracia y consumidores

Con demasiada frecuencia aparecen noticias relacionadas con la corrupción, en un cocktail de políticos, empresarios e intermediarios, la mayor parte de las veces relacionados con el sector de la obra pública. Detrás de la noticia se esconde algo más importante que un robo, un fraude o un caso de tráfico de influencias con puertas giratorias. Lo que está en juego son los fundamentos de la propia democracia y el derrumbamiento de los valores de la sociedad. Tradicionalmente la corrupción estaba asociada a los países subdesarrollados y a las dictaduras del Tercer mundo pero, como hemos comprobado por las denuncias de los medios, es un problema generalizado. La corrupción es uno de esos conceptos que se defi

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