Compras y publicidad
Corrupción, democracia y consumidores
Con frecuencia vemos noticias de robos, fraudes o casos de tráfico de influencias con puertas giratorias. Tras ellas, lo que está en juego es algo trascendental: el derrumbamiento de los valores de la sociedad.
Por Carlos Puente Martín
España-07/04/2017
Con demasiada frecuencia aparecen noticias relacionadas con la corrupción, en un cocktail de políticos, empresarios e intermediarios, la mayor parte de las veces relacionados con el sector de la obra pública. Detrás de la noticia se esconde algo más importante que un robo, un fraude o un caso de tráfico de influencias con puertas giratorias. Lo que está en juego son los fundamentos de la propia democracia y el derrumbamiento de los valores de la sociedad.
Tradicionalmente la corrupción estaba asociada a los países subdesarrollados y a las dictaduras del Tercer mundo pero, como hemos comprobado por las denuncias de los medios, es un problema generalizado.
La corrupción es uno de esos conceptos que se defi
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