2017: el año que superamos los 200.000 socios

2017 fue un año histórico para FACUA. Fue el año en el que superamos los 200.000 asociados. Un año en el que fortalecimos nuestros equipos técnicos y jurídicos para dar respuesta a la avalancha de consultas y reclamaciones, que crecieron nada menos que un 58% con respecto al ejercicio anterior, consecuencia en gran medida de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que plantea que la banca tiene que devolver absolutamente todo el dinero defraudado con la cláusula suelo. El año pasado también consolidamos nuestro servicio de asistencia jurídica en tribunales con los equipos de abogados que foman parte de la organización y nuestras asociaciones territoriales, para atender las

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