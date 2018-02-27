Roaming fuera de la UE: Límite 60 euros

En junio de 2017, los usuarios de la Unión Europea dejaron de pagar un sobreprecio por hablar, navegar o enviar SMS con el móvil cuando viajan a un Estado miembro distinto del suyo. Pero ojo que no hace falta ir muy lejos para seguir pagando esas elevadísimas tarifas de roaming: Andorra, Marruecos, Suiza… Son muchas las reclamaciones que plantean los usuarios en FACUA al recibir facturas de infarto de su compañías de telecomunicaciones tras haber viajado a países no comunitarios. Facturas fraudulentas en la gran mayoría de casos. La legislación europea establece un tope en la facturación que pueden aplicar las operadoras de telecos por los servicios de roaming fuera de la UE: 50 euros má

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