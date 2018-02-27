Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
España-27/02/2018
A lo largo de enero y febrero de 2018, FACUA-Consumidores en Acción ha desarrollado una intensa actividad de denuncia por el caos sufrido en la AP-6 tras las nevadas, que dejó a miles de familias atrapadas hasta 20 horas en la autopista que conecta Segovia con Madrid los días 6 y 7 de enero. La asociación ha presentado una denuncia contra Iberpistas ante el Ministerio de Fomento, al que ha solicitado que proceda a incoar expediente sancionador e inste a la empresa a indemnizar a los afectados. Además, llevará a los tribunales a la concesionaria de la autopista.
Para facilitar la información a los consumidores, FACUA ha creado una plataforma de afect
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