El nuevo horizonte de la privacidad para los ciudadanos

A partir del 25 de mayo de 2018 será plenamente exigible por cualquier ciudadano español el total cumplimiento de las garantías exigidas en el Reglamento General de Protección de Datos (más conocido como RGPD) en todas las entidades públicas o privadas, consolidando de esta forma la normativa de protección de datos en todos los países europeos en cuanto a la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales con respecto a los datos personales en toda la UE. Sin embargo, las obligaciones que establece esta nueva norma europea no son del todo novedosas ya que la mayoría de las obligaciones y necesidades que consolida, ya podían extraerse del buen y correcto cumplimiento de la actual Ley Orgánica de Pr

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