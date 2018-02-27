¿Trileros del agua? es el primer documental de investigación periodística sobre la privatización del agua en España. Bajo la dirección de Ricardo Gamaza, uno de los más reputados periodistas andaluces especializados en información medioambiental y colaborador habitual de Consumerismo, este documento audiovisual revela tramas, fraudes, puertas giratorias, ingeniería financiera y empresarial… pero sobre todo pone voz a la gente que sufre dramas como cortes de agua o despidos a causa de las privatizaciones. «Los colectivos ciudadanos han estado silenciados en los medios hasta ahora», explica el director de este excelente e inquietante documental, que aclara que «las grandes

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