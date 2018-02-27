Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de enero y febrero.
España-27/02/2018
La actividad desarrollada por FACUA-Consumidores en Acción en sus asociaciones y delegaciones de todo el territorio nacional ha sido intensa durante los meses de enero y febrero.
En Madrid, la asociación ha desarrollado una amplia actividad de denuncia en el sector de los transportes públicos. En lo que se refiere a las tarjetas del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad, FACUA Madrid ha denunciado el caos producido en la renovación de las tarjetas anuales, al enviar el organismo de transportes una comunicación a los usuarios donde explicaba cómo ingresar el dinero no informaba de que había que activarlo presencialmente en determinadas oficinas. Además, la
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