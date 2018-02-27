Telecos y privacidad
La red de buzones seguros y anónimos Fíltrala se refuerza con FACUA
Con esta herramienta web, cualquier persona puede depositar documentación que considere que la sociedad deba conocer, y hacer que ésta llegue a periodistas sin dejar rastro, de manera anónima y segura.
Por Stéphane M. Grueso
España-27/02/2018
En abril de 2014 nacía Fíltrala (filtrala.org), una herramienta web que consiste en un buzón seguro en el que cualquier persona puede depositar documentación que considere que la sociedad deba conocer, y hacer que ésta llegue a periodistas sin dejar rastro, de manera anónima y segura.
Fíltrala es un proyecto de la Associated Whistleblowing Press (AWP), una organización sin ánimo de lucro con sede en Bélgica -que tiene uno de los marcos legales que más protegen a las fuentes de información- y dedicada a promocionar la transparencia de los asuntos públicos a trav&
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