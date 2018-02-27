La leyenda urbana de los desahucios y otras estrategias de manipulación de la realidad

El director general de CaixaBank dijo en público hace unos días que los desahucios son una «leyenda urbana». Él sabe bien que la realidad es la que es pero también aquella que quieren que sea, la que pretenden fijar en la conciencia colectiva tras repetir los mantras sanadores del capitalismo más salvaje. La Caixa ha jugado en estos años un papel protagonista en los desahucios y a finales de 2013, la PAH declaraba a Bankia, BBVA, La Caixa y Santander como los bancos a la cabeza de los desahucios durante los años más duros de la crisis, atribuyéndoles más del 60% de los desahucios y las órdenes de ejecución que se han ordenado en España. Juan Antonio Alcaraz

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