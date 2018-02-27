Motor y viajes
Las cuatro cosas que debes saber de tu vehículo eléctrico
Seis de cada diez usuarios se plantean comprar este tipo de coches. Además de la autonomía, velocidad y comodidad, hay otras cuestiones esenciales que determinan el salto al transporte ecológico.
Por Ricardo Gamaza
España-27/02/2018
Seis de cada diez conductores españoles se plantean comprar un coche eléctrico al adquirir su vehículo nuevo, pero sólo un 16% de los compradores preguntan por las emisiones de su nuevo coche. Lo que más les preocupa a los que quieren dar el salto al vehículo ecológico es la autonomía, la velocidad y la comodidad, pero antes de preguntarse por esas cuestiones hay otras esenciales y no sólo de los coches, sino también de bicicletas y motos eléctricas. Te las contamos en este artículo.
Autonomía, velocidad y comodidad del vehículo. Eso es lo que cualquier usuario desconocedor del coche eléctrico pregunta antes de adquirir uno. Sin embargo, los expertos en movilidad sostenible se
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