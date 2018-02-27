Las cuatro cosas que debes saber de tu vehículo eléctrico

Seis de cada diez conductores españoles se plantean comprar un coche eléctrico al adquirir su vehículo nuevo, pero sólo un 16% de los compradores preguntan por las emisiones de su nuevo coche. Lo que más les preocupa a los que quieren dar el salto al vehículo ecológico es la autonomía, la velocidad y la comodidad, pero antes de preguntarse por esas cuestiones hay otras esenciales y no sólo de los coches, sino también de bicicletas y motos eléctricas. Te las contamos en este artículo. Autonomía, velocidad y comodidad del vehículo. Eso es lo que cualquier usuario desconocedor del coche eléctrico pregunta antes de adquirir uno. Sin embargo, los expertos en movilidad sostenible se

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