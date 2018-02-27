¿Adónde va mi frigorífico?

La responsabilidad del reciclaje de un aparato electrónico es del fabricante, que debe tratar el residuo ya que cobró por ello en la venta del equipo. El consumidor puede solicitar que se lo retiren, llevarlo a puntos limpios (sólo en Andalucía hay 190) o entregarlo en la tienda, dependiendo del caso, pero debe exigir que se recicle para evitar que forme parte de la red del mercado negro de electrodomésticos. Los aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 vatios (en corriente alterna) y 1.500 vatios (en corriente continua), y los aparatos necesarios para gener

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