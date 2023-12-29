2023, otro año en acción

Finalizamos otro año en el que hemos desarrollado una intensa actividad luchando contra los abusos que sufren los consumidores. En 2023 hemos continuado denunciando y lanzando reivindicaciones para paliar uno de los grandes problemas que hemos sufrido este año, la constante subida de precios en productos y servicios básicos, entre ellos los alimentos. De esta manera, hemos realizado una sucesiva labor de vigilancia de las grandes superficies, constatando que, pese a las medidas planteadas por el Gobierno, muchos alimentos son ahora mucho más caros que cuando comenzó el año. Los resultados de este seguimiento y control han sido trasladados a las autoridades competentes, denunciando dicho comportamiento e instando la imposic

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