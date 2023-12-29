Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
España-29/12/2023
Durante los meses de noviembre y diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido en diversas ocasiones al Gobierno de la Comunidad para reclamarle, entre otras cuestiones, una mayor dotación de medios para los centros educativos públicos, y una apuesta por una política de vivienda pública asequible para toda la ciudadanía.
La asociación ha mantenido diferentes reuniones con el
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