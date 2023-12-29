Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante noviembre y diciembre.
España-29/12/2023
Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, siguiendo con especial atención todo lo relacionado con la escalada de precios y la inflación.
Siguiendo con su tarea de vigilancia de mercado, la asociación ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ocho supermercados por mantener precios idénticos en sus marcas blancas de aceite de oliva, lo que pone de manifiesto una estrategia paralela de fijación de precios.
En el marco de este tipo de actuaciones, también ha de
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