Incidencias en Cercanías de Madrid: El centralismo de los medios de comunicación

En el último puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, todos pudimos ser testigos de cómo una serie de incidencias en los Cercanías de Madrid, concretamente en la estación de Atocha, se convertían en noticia de ámbito estatal y en una pugna política entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Cuando un consumidor consultaba durante esos días los distintos medios de comunicación, parecía que Madrid posee una red de Cercanías en un estado de conservación indigno y peligroso para los usuarios, y que esto debía ser conocido por los consumidores de toda España, sin excepción.

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