Ocio y cultura
Niño Ruven: «Mi música tiene un ingrediente enorme de la tierra, se nutre de nuestras raíces»
Este fagotista cordobés, creador y único representante a nivel mundial del fagot flamenco, habla sobre sus orígenes y hace un repaso a una carrera profesional marcada por la innovación y la transgresión.
Por David Ávila
España-29/12/2023
Ruven Jiménez Urbano (Doña Mencía, 1997), conocido artísticamente como Niño Ruven, es un fagotista especializado en música flamenca, además de compositor e investigador. Se trata de uno de los artistas más relevantes y transgresores de su generación. Es conocido por ser el creador y único representante a nivel mundial del fagot flamenco y del fagotiño.
Este joven cordobés ha logrado a base de esfuerzo, pasión e innovación abrirse un hueco y asentarse profesionalmente con un estilo propio y atrevido. En esta entrevista, Niño Ruven habla sobre sus orígenes, hace un repaso a su trayectoria profesional y aborda sus retos a futuro.
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