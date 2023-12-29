Compras y publicidad
Patrones oscuros: mantente alerta en tus compras navideñas
Desde hace unos años, las tiendas online son la estrella para adquirir los regalos de Navidad, pero hay que tener cuidado con algunas tácticas que pretenden confundir o manipular al consumidor.
Por Gabriela Camayd
España-29/12/2023
A medida que se acercan las festividades de fin de año, las tiendas online comienzan a brillar con ofertas tentadoras y promociones que parecen traer el espíritu navideño a nuestra puerta. Pero, ¿es todo tan alegre y generoso como parece? Este año, queremos iluminar un aspecto menos conocido pero igualmente relevante del comercio electrónico: los patrones oscuros o «dark patterns«.
¿Qué son los patrones oscuros?
Son trucos de diseño web que engañan, confunden o manipulan al usuario para que realice acciones que no tenía intención de hacer. Estos pueden ir desde suscripciones difíciles de cancelar hasta añadir automáticamente artículos adicion
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