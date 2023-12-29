Patrones oscuros: mantente alerta en tus compras navideñas

A medida que se acercan las festividades de fin de año, las tiendas online comienzan a brillar con ofertas tentadoras y promociones que parecen traer el espíritu navideño a nuestra puerta. Pero, ¿es todo tan alegre y generoso como parece? Este año, queremos iluminar un aspecto menos conocido pero igualmente relevante del comercio electrónico: los patrones oscuros o «dark patterns«. ¿Qué son los patrones oscuros? Son trucos de diseño web que engañan, confunden o manipulan al usuario para que realice acciones que no tenía intención de hacer. Estos pueden ir desde suscripciones difíciles de cancelar hasta añadir automáticamente artículos adicion

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