FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de trenes

En este nuevo artículo de la serie en la que FACUA-Consumidores en Acción quiere trasladar a los consumidores información que puede resultar de su interés a la hora de conocer sus derechos sobre diferentes productos y servicios, la asociación quiere tratar en esta ocasión las cancelaciones o retrasos de trenes. En primer lugar, FACUA advierte que tanto la operadora pública (Renfe), como las operadoras privadas que circulan por la red de ADIF (Iryo y Ouigo) tienen obligación de cumplir, entre otras normas, con el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. Comida

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