Motor y viajes
FACUA te asesora con… los retrasos y cancelaciones de trenes
La normativa europea establece, entre otras cuestiones, que las operadoras ferroviarias deben compensar a los pasajeros en casos de esta índole.
España-29/12/2023
En este nuevo artículo de la serie en la que FACUA-Consumidores en Acción quiere trasladar a los consumidores información que puede resultar de su interés a la hora de conocer sus derechos sobre diferentes productos y servicios, la asociación quiere tratar en esta ocasión las cancelaciones o retrasos de trenes.
En primer lugar, FACUA advierte que tanto la operadora pública (Renfe), como las operadoras privadas que circulan por la red de ADIF (Iryo y Ouigo) tienen obligación de cumplir, entre otras normas, con el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
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