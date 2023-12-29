Una nueva mirada al movimiento de consumidores en América Latina y el Caribe

El día 28 de noviembre de 2016 escribí un articulo para el blog Consumo y Ciudadanía, que editan conjuntamente la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina y la Fundación FACUA, que titulé Una mirada desde España sobre el movimiento de consumidores en América Latina y el Caribe. Hoy siete años después, he creído oportuno y necesario releer dicho artículo y escribir uno nuevo que represente una nueva mirada sobre dicho movimiento. En la actualidad la Fundación a la que represento y la organización FACUA, que tuve el honor de presidir, han desarrollado varias décadas de actividad de cooperación internacional con buena parte de las organizaciones de defensa de los consum

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