Ocio y cultura
Asina: «El mayor desafío de todo artista es no perecer en el tiempo»
El grupo extremeño cuenta la importancia del folclore en su música, algunas claves de su último trabajo y cómo compaginan su faceta artística con la participación en varias propuestas culturales.
Por Imanol Beristain
España-29/12/2023
Asina es un grupo musical y proyecto audiovisual extremeño formado por Marcos ‘Dellfuturo’ (Los Santos de Maimona, 2001) y Bríggida (Zafra, 1993). A ritmo de música electrónica, ofrecen una reivindicación del estremeñu -considerado lengua minoritaria por el Consejo de Europa desde 2020, para quien no lo sepa- y muchas festividades populares de su tierra.
Trabajan de manera autogestionada y se encuentran inmersos en varios colectivos como UHT (Unión de Hormonas Tontas), desde el q
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