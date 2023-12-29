Institucional
Una app para defender a los consumidores
Un asistente de inteligencia artificial da respuesta a sus dudas. Y si quieres recibir alertas sobre informaciones que nos afectan como consumidores, puedes suscribirte a los temas que más te interesen.
Por Rubén Sánchez
España-29/12/2023
Finalizamos 2023 con grandes cambios en nuestros canales de información a los consumidores. Uno de ellos es nuestra nueva app. Una aplicación para asesorarte sobre tus derechos y ayudarte a defenderlos dotada de un asistente de inteligencia artificial.
La app de FACUA (tienes los enlaces para descargártela en FACUA.org/app) incorpora cientos de preguntas y respuestas sobre los principales problemas que sufrimos los consumidores en servicios básicos de interés general, con especial atención a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social. Esta herramienta persigue que puedas dispon
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