Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
España-29/12/2023
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Sergio y Plus Ultra Seguros
Sergio, un vecino de la localidad jiennense de Santiago Pontones, sufrió daños de su vivienda en verano de 2022 como consecuencia de la rotura de una tubería en la vivienda de su vecino. Inmediatamente, el informó al propietario par
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