Abusos e impunidad de la banca: millones de David contra Goliat

Thomas Jefferson (1802): «Si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron». La banca vulnera de forma reiterada la normativa de protección de los consumidores sin consecuencia alguna y con total impunidad. No se trata sólo de incumplimientos puntuales, cometidos de forma aislada a usuarios «poco informados» y carentes de intencionalidad, sino que se trata de abusos generalizados,

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