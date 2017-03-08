Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de diciembre, enero y febrero.
España-08/03/2017
Durante los meses de diciembre, enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha emplazado a la banca a devolver todo lo defraudado con las cláusulas suelo de las hipotecas, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Algo en lo que insistió tras ser posteriormente el Tribunal Supremo quien reafirmase la posición del TJUE.
La asociación viene criticando que el Gobierno haya negociado en secreto con la banca sobre la devolución del dinero cobrado fraudulentamente mientras
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