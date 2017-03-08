Algunas reflexiones sobre el movimiento de los consumidores en España

El desarrollo del movimiento de consumidores en España se ha ido produciendo de manera paralela al propio desarrollo de nuestra democracia y hoy nos encontramos con un abanico muy amplio de organizaciones que asumen entre sus fines la defensa y representación de los intereses de los consumidores y usuarios. Y ello desde posiciones ideológicas o estratégicas diferentes y reconocidas a través de su inscripción en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición-Aecosan (en la que se integró el Instituto Nacional del Consumo-INC), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en los propios registros existentes tambié

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