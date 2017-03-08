Guerra casera contra el cambio climático

El dióxido de carbono no es el malo de la película. Nuestra atmósfera lo contiene en un 0,035 por ciento y, pese a esa escasa participación, es esencial para hacer posible el efecto invernadero que permite que la Tierra sea un planeta habitable. Este gas, junto a otros como el el metano y el vapor de agua, forman una barrera protectora que retiene parte del calor que nos llega al planeta por la radiación solar, manteniendo una temperatura planetaria que permite la vida tal y como la concebimos en la actualidad. Sin embargo, cuando la cantidad de CO2 en estas capas de la atmósfera aumenta, las condiciones climáticas cambian. Aunque las variaciones del clima se han

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