El fin del contenedor verde de basura

Un español produce al año más de media tonelada de basura. Gestionar esa inmensa cantidad de residuos sólidos es tal vez uno de los problemas más complejos a los que se enfrentan las ciudades. El desconocimiento del proceso que siguen los residuos y la visualización por parte de un ciudadano de a pie de lo que produce en términos de basura, acarrean una falta de motivación social para tratar de reducir ese volumen de residuos. La responsabilidad del ciudadano acaba cuando arroja su bolsa de basura al contenedor verde. La tasa de basura que se paga en la mayoría de los ayuntamientos, además, no está asociada al volumen real de producción de residuos de cada

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