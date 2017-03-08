Susan George: «Las políticas neoliberales están alcanzando el objetivo de quienes las pusieron en marcha»

Susan George (EE UU, 1934) lleva sobre sus espaldas una vida dedicada al activismo. Doctora en Ciencias Políticas, filósofa y analista, sigue siendo hoy, a sus 82 años, un referente de la lucha contra los abusos de las multinacionales. Amable y reflexiva, pero contundente en sus respuestas, aún dedica su vida al análisis y el estudio con vigor, tras haber trabajado junto a organizaciones como Greenpeace o diferentes agencias de las Naciones Unidas, y más recientemente, Attac -Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, de la que es presidenta de honor- y el Instituto Transnacional (TNI), una organización internacional de investigación y activismo político cuyo C

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión