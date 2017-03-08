Stop902: acabemos con el maldito prefijo

Los 902 son un negocio. Y no sólo para las telefónicas. Muchas de las empresas que nos obligan a llamar a líneas con este prefijo cuando tenemos un problema o necesitamos realizar una consulta ganan dinero con cada llamada que reciben. Por eso se resisten a sustituirlo por numeraciones que no representen un sobrecoste para los consumidores. El negocio es doblemente ilegal. En primer lugar, la ley no permite que el titular de una línea de tarificación especial, entre las que se incluyen los 902, ingrese dinero por recibir las llamadas. Lo deja claro el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Numeración Telefónica. Son «números de tarifas especiales sin retribució

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