DGT: El caso de las certificaciones medioambientales que no certifican nada

La DGT se empeña en confundir a los conductores. Ha lanzado una campaña de distribución de distintivos medioambientales para los vehículos supuestamente menos contaminantes, pero la realidad es que no sabe cuántos gases emiten esos vehículos. La idea, según han explicado en notas de prensa, es que cuando se den situaciones de alta contaminación en las ciudades españolas y los ayuntamientos se vean obligados a tomar medidas de restricción del tráfico, puedan hacerlo siguiendo la clasificación de coches de más a menos contaminantes que hacen estos distintivos. Pero si no sabemos cuántos gases emiten en realidad los vehículos, ¿va a servir de algo la medida? Cabría pensar

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