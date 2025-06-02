Agustín Toranzo: «Cuando la gente se moviliza y rompe el silencio, empiezan a cambiar las cosas»

Agustín Toranzo (Sevilla, 1970) lleva toda su vida siendo parte activa de movimientos sociales que luchan y defienden los derechos humanos, el medio ambiente o la justicia climática. Recientemente se ha estrenado como director dirigiendo el documental A dos velas (Intermedia Producciones, 2025), un trabajo en el que se denuncia al maltrato que sufren determinadas barriadas populares de Sevilla con cortes de luz indiscriminados por parte de Endesa. La película aborda una problemática que afecta no sólo a la capital hispalense, sino también a otros territorios tan dispares como la sierra de Cádiz, Kurdistán, California o Senegal, una dinámica de cortes de luz que es global y clasista. A dos vela

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