La liberalización del sistema eléctrico en Italia: el paso al mercado libre

A partir del 10 de enero de 2024, todos los consumidores de energía eléctrica, excepto aquellos considerados vulnerables, han pasado al mercado libre, completando así el proceso de liberalización del sistema eléctrico en Italia. Este cambio marca el fin del mercado regulado, en el que las tarifas estaban controladas por la Autoridad para la Energía, y tiene como objetivo fomentar la competencia y una mayor transparencia en los precios y servicios ofrecidos por los proveedores. Sin embargo, las asociaciones de consumidores hemos expresado algunas preocupaciones. Muchos ciudadanos aún no están completamente informados sobre cómo elegir el proveedor más adecuado a sus necesidades, y existe el temor de que algunos puedan termi

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