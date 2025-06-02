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FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante enero, febrero y marzo.
España-02/06/2025
Durante los meses de enero, febrero y marzo, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, siguiendo con su vigilancia de los precios de los alimentos en los supermercados.
Un análisis de la asociación realizado en marzo ha puesto de relieve un encarecimiento de hasta el 583% en el precio de determinados alimentos básicos en los supermercados con respecto a su precio en origen.
Además, un segundo estudio de FACUA sobre la evolución de los precios de 127 alimentos vendidos en
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