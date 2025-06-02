Salud y alimentación
Atención de la salud mental en España: una asignatura aún pendiente del sistema sanitario público
La precariedad en la Atención Primaria y la falta de profesionales en salud mental son factores que determinan el excesivo consumo de medicamentos psicotrópicos en nuestro país.
Por Olga Ruiz
España-02/06/2025
En nuestro país existe un grave problema en la prestación pública de servicios sanitarios de salud mental debido, fundamentalmente, a la escasez de medios, tanto técnicos como personales, para el abordaje y tratamiento de las diferentes situaciones que afectan a un porcentaje significativo de la población. Una afectación que, tanto de forma directa como indirecta, se extiende también a las personas situadas en la esfera más cercana del paciente (familiares, cuidadores, etc.) y que resultan implicadas en estos procesos, precisando asistencia y apoyo igualmente.
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